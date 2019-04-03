Тестирование на наркотики впервые пройдет в вузах Ростовской области

Кроме того, тест пройдут учащиеся подведомственных органам исполнительной власти учебных учреждений.
С 2011 года в регионе проводят тестирование на употребление наркотиков среди учащихся школ старше 14 лет. Тестирование биоматериалов проводится на добровольной основе, за время действия программы тест прошли более 115 тысяч школьников.
С 2015 года тестирование проводят в два этапа, включая и социально-психологический тест. В 2018 году регион стал одним из пилотных по внедрению онлайн-технологий для проведения психологических тестов.
В 2019 году к тестированию привлекут студентов вузов. Кроме непосредственно теста для студентов и родителей проведут информационно-просветительские кампании.