Тигрицу для амурского тигра-путешественника привезли в зоопарк Ростова

Устин известен тем, что совершил путешествие из России в Китай и обратно. Он был одним из пяти истощенных амурских тигрят, которых в 2012 году нашли в тайге и спасли в рамках президентской программы по сохранению и увеличению популяции Амурских тигров. Детенышей вырастили и выпустили, надев на них ошейники со спутниковыми датчиками. Датчик Устина показал, что он несколько раз переплыл Амур, пересек границу с Китаем, побывал в Хабаровском крае и Уссурийской тайге и поранил все четыре лапы. Специалисты понаблюдали за тигром и решили, что он не сможет выжить на воле. С 2015 года Устин живет в ростовском зоопарке.