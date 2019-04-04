Тигрицу для амурского тигра-путешественника привезли в зоопарк Ростова

"К нам приехала девочка Услада. Это двухлетка, тигрица. Для нее специально построили новый вольер, пока она на карантине, ее еще никто не видел", - сообщил Жадобин. Он отметил, что Услада обладает таким же непростым характером, как и Устин. "Услада была рождена в Волоколамске, это зоопитомник Московского зоопарка, поэтому она людей особо не видела. Агрессивная девочка, но со временем все будет хорошо", - добавил директор.
Ранее тигр Устин создал пару с Примой, сейчас она уже вышла из детородного возраста. Их дочь Яшма отправилась в Ярославский зоопарк.
Устин известен тем, что совершил путешествие из России в Китай и обратно. Он был одним из пяти истощенных амурских тигрят, которых в 2012 году нашли в тайге и спасли в рамках президентской программы по сохранению и увеличению популяции Амурских тигров. Детенышей вырастили и выпустили, надев на них ошейники со спутниковыми датчиками. Датчик Устина показал, что он несколько раз переплыл Амур, пересек границу с Китаем, побывал в Хабаровском крае и Уссурийской тайге и поранил все четыре лапы. Специалисты понаблюдали за тигром и решили, что он не сможет выжить на воле. С 2015 года Устин живет в ростовском зоопарке.