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Тигрицу для амурского тигра-путешественника привезли в зоопарк Ростова

4 апреля 2019, 04:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi / RostovGazeta
В зоопарк Ростова приехала тигрица Услада, чтобы создать пару с местным тигром Устином, рассказал корреспонденту RostovGazeta директор учреждения Александр Жадобин.

"К нам приехала девочка Услада. Это двухлетка, тигрица. Для нее специально построили новый вольер, пока она на карантине, ее еще никто не видел", - сообщил Жадобин. Он отметил, что Услада обладает таким же непростым характером, как и Устин. "Услада была рождена в Волоколамске, это зоопитомник Московского зоопарка, поэтому она людей особо не видела. Агрессивная девочка, но со временем все будет хорошо", - добавил директор.

Ранее тигр Устин создал пару с Примой, сейчас она уже вышла из детородного возраста. Их дочь Яшма отправилась в Ярославский зоопарк.

Устин известен тем, что совершил путешествие из России в Китай и обратно. Он был одним из пяти истощенных амурских тигрят, которых в 2012 году нашли в тайге и спасли в рамках президентской программы по сохранению и увеличению популяции Амурских тигров. Детенышей вырастили и выпустили, надев на них ошейники со спутниковыми датчиками. Датчик Устина показал, что он несколько раз переплыл Амур, пересек границу с Китаем, побывал в Хабаровском крае и Уссурийской тайге и поранил все четыре лапы. Специалисты понаблюдали за тигром и решили, что он не сможет выжить на воле. С 2015 года Устин живет в ростовском зоопарке.

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