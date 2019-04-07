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Posted 7 апреля 2019, 16:53

Published 7 апреля 2019, 16:53

Modified 1 октября, 14:41

Updated 1 октября, 14:41

Иск на 60 млн подали к строящей корабли компании в Ростове

7 апреля 2019, 16:53
В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск на десятки миллионов рублей к компании "Волгодон", говорится в документах суда.

Истцом стала организация "ТД "РИФ", которая хочет получить 60,8 миллиона рублей. Она требует деньги в качестве неосновательного обогащения.

Иск был принят к производству. Заседание состоится 24 апреля.

Согласно открытым данным, "Торговый дом "РИФ" занимается закупкой и экспортом сельхозпродукции. Деятельностью "Волгодона" является строительство кораблей, ремонт и техобслуживание лодок.

#Экономика#Новости
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