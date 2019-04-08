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Posted 8 апреля 2019, 09:18

Published 8 апреля 2019, 09:18

Modified 1 октября, 14:28

Updated 1 октября, 14:28

Донской проект «Правовая помощь онлайн» признали одним из лучших в РФ

8 апреля 2019, 09:18
Проект Ростовской области «Правовая помощь онлайн» стал одним из лучших в России, сообщило региональное Законодательное собрание.

Областной проект стал одним из пяти победителей в номинации «Лучший проект МФЦ».

Кроме того, Ростовская область стала призером в номинации «Лучшая практика по информатизации МФЦ», а отдел обслуживания заявителей Кировского района Ростова-на-Дону вошел в число восьми лауреатов в номинации «Лучший МФЦ».

Отмечается, что проект «Правовая помощь онлайн», задуманный всего год назад, уже показал свою востребованность у населения региона.

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