Учения мотострелков и танкистов прошли в Ростовской области

Одновременно с этим инженерное подразделение установило минное поле, а операторы беспилотников обнаружили позиции условного врага и передали координаты в командный пункт для ведения прицельного огня. Кроме того, в ходе учения отработали создание межвидовыми подразделениями «огневых мешков».