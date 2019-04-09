Учения мотострелков и танкистов прошли в Ростовской области

Порядка двух тысяч бойцов выполнили задачи по маневренной обороне на полигоне Кузьминский. Кроме мотострелков, в учении участвовали танкисты, которые провели наступательный бой и огневую разведку местности.
Одновременно с этим инженерное подразделение установило минное поле, а операторы беспилотников обнаружили позиции условного врага и передали координаты в командный пункт для ведения прицельного огня. Кроме того, в ходе учения отработали создание межвидовыми подразделениями «огневых мешков».
Всего в учениях задействовали порядка 250 единиц спецтехники, включаю новейшую.