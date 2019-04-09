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Учения мотострелков и танкистов прошли в Ростовской области

9 апреля 2019, 12:57
Фото: mil.ru
Двусторонние тактические учения мотострелков с использованием беспилотников прошли в Ростовской области, сообщил пресс-центр ЮВО.

Порядка двух тысяч бойцов выполнили задачи по маневренной обороне на полигоне Кузьминский. Кроме мотострелков, в учении участвовали танкисты, которые провели наступательный бой и огневую разведку местности.

Одновременно с этим инженерное подразделение установило минное поле, а операторы беспилотников обнаружили позиции условного врага и передали координаты в командный пункт для ведения прицельного огня. Кроме того, в ходе учения отработали создание межвидовыми подразделениями «огневых мешков».

Всего в учениях задействовали порядка 250 единиц спецтехники, включаю новейшую.

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