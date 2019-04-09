Жильцы двух многоэтажек в Ростове помешали строительству парковки

«Люди не согласились с тем, что пытались сделать на нашем земельном участке», — заявил председатель совета. Он пояснил, что двум домам при их сдаче, в 1991 году, была выдана придомовая территория. «На нашем участке газончик, асфальтированная дорожка. Люди гуляют с собаками, родители с колясками», — рассказал Ерохин. Он утверждает, что в 2002 году без ведома жильцов 62% этой земли было продано. По его данным, нынешняя площадь придомового земельного участка составляет всего 4 481 квадратных метра. «Мы узнали об этом год назад. Обращались во все инстанции, но пока безрезультатно, нам дают отписки», — заключил председатель дома.