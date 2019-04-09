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Жильцы двух многоэтажек в Ростове помешали строительству парковки

9 апреля 2019, 17:55
Фото: pixabay.com
Во вторник жители двух многоэтажек в переулке Грибоедовском Ростова вызвали полицейских, чтобы те предотвратили работу буровой остановки около их домов, сообщил корреспонденту RostovGazeta председатель совета одной из многоэтажек Евгений Ерохин.

По словам Ерохина, на участке около домов № 4 и 6 на Грибоедовском хотят построить многоуровневую парковку, работы пытались начать во вторник утром. Однако жильцы вызвали полицию и продемонстрировали сотрудникам документы на этот участок. В итоге строительство так и не началось.

«Люди не согласились с тем, что пытались сделать на нашем земельном участке», — заявил председатель совета. Он пояснил, что двум домам при их сдаче, в 1991 году, была выдана придомовая территория. «На нашем участке газончик, асфальтированная дорожка. Люди гуляют с собаками, родители с колясками», — рассказал Ерохин. Он утверждает, что в 2002 году без ведома жильцов 62% этой земли было продано. По его данным, нынешняя площадь придомового земельного участка составляет всего 4 481 квадратных метра. «Мы узнали об этом год назад. Обращались во все инстанции, но пока безрезультатно, нам дают отписки», — заключил председатель дома.

Ерохин рассказал, что дому 28 лет при том, что срок гарантии — 200 лет. «Строители, которые его возводили, живут здесь, потому что им давали квартиры по льготе. Они говорят, что при работах грунтовые воды могут подняться и смыть землю под нашими домами. Все из-за того, что мы находимся на спуске. Это очень опасно», — считает спикер.

Дома 4 и 6 в Грибоедовском переулке находятся на Театральном спуске. Во время крупного пожара в августе 2017 года в этих многоэтажках сгорела одна квартира.

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