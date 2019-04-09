Жильцы двух многоэтажек в Ростове помешали строительству парковки

По словам Ерохина, на участке около домов № 4 и 6 на Грибоедовском хотят построить многоуровневую парковку, работы пытались начать во вторник утром. Однако жильцы вызвали полицию и продемонстрировали сотрудникам документы на этот участок. В итоге строительство так и не началось.
«Люди не согласились с тем, что пытались сделать на нашем земельном участке», — заявил председатель совета. Он пояснил, что двум домам при их сдаче, в 1991 году, была выдана придомовая территория. «На нашем участке газончик, асфальтированная дорожка. Люди гуляют с собаками, родители с колясками», — рассказал Ерохин. Он утверждает, что в 2002 году без ведома жильцов 62% этой земли было продано. По его данным, нынешняя площадь придомового земельного участка составляет всего 4 481 квадратных метра. «Мы узнали об этом год назад. Обращались во все инстанции, но пока безрезультатно, нам дают отписки», — заключил председатель дома.
Ерохин рассказал, что дому 28 лет при том, что срок гарантии — 200 лет. «Строители, которые его возводили, живут здесь, потому что им давали квартиры по льготе. Они говорят, что при работах грунтовые воды могут подняться и смыть землю под нашими домами. Все из-за того, что мы находимся на спуске. Это очень опасно», — считает спикер.
Дома 4 и 6 в Грибоедовском переулке находятся на Театральном спуске. Во время крупного пожара в августе 2017 года в этих многоэтажках сгорела одна квартира.