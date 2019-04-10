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Posted 10 апреля 2019, 12:29

Published 10 апреля 2019, 12:29

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Браконьера с уловом на 45 тыс руб задержали в Таганроге

10 апреля 2019, 12:29
В Таганроге Ростовской области задержали местного жителя с незаконным уловом общей стоимостью 45 тысяч рублей, сообщило МВД на транспорте по СКФО.

Безработного 1991 года рождения задержали в в акватории Таганрогского залива. Мужчина незаконно ловил рыбу на моторной лодке при помощи двух лесковых сетей общей длиной 60 метров.

Всего в лодке задержанного обнаружили 56 единиц рыбы разных пород.

Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело, теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

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