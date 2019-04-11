rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 апреля 2019, 18:05

Published 11 апреля 2019, 18:05

Modified 1 октября, 14:09

Updated 1 октября, 14:09

Более 9 тыс жителей Ростовской области заболели ОРВИ в начале апреля

11 апреля 2019, 18:05
В Ростовской области за первую неделю апреля к медикам обратились 9,3 тысячи человек из-за заболевания ОРВИ, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости составил почти 22 случая на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 51,6%", - сказано в сообщении.

Отмечается, что уровень заболеваемости за неделю снизился на 6,3%.

В Ростове за это время заболели почти 3 тысячи человек. Это также ниже эпидпорога.

Местных жителей призвали правильно питаться, употреблять витамины и вести здоровый образ жизни. При появлении признаков заболевания необходимо вызвать врача.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика