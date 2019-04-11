Более 9 тыс жителей Ростовской области заболели ОРВИ в начале апреля

Posted 11 апреля 2019, 18:05
Published 11 апреля 2019, 18:05
Modified 1 октября, 14:09
Updated 1 октября, 14:09
"Показатель заболеваемости составил почти 22 случая на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 51,6%", - сказано в сообщении.
Отмечается, что уровень заболеваемости за неделю снизился на 6,3%.
В Ростове за это время заболели почти 3 тысячи человек. Это также ниже эпидпорога.
Местных жителей призвали правильно питаться, употреблять витамины и вести здоровый образ жизни. При появлении признаков заболевания необходимо вызвать врача.
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