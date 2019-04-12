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Posted 12 апреля 2019, 10:11

Published 12 апреля 2019, 10:11

Modified 1 октября, 15:25

Updated 1 октября, 15:25

Экспертом по баранам стал начальник ГИБДД Новочеркасска

12 апреля 2019, 10:11
Начальник ГИБДД Новочеркасска майор полиции Евгений Ганзенко защитил кандидатскую диссертацию по баранам эдильбаевской породы, следует из официальной информации на сайте ДонГАУ.

Майор полиции посвятил свою работу проблемам продуктивного качества и биологическим особенностям получения потомства от баранов северокавказской мясошерстной породы и маток с разной кровностью по эдильбаевской породе.

Зачем майору полиции кандидатская по баранам, остается загадкой. Но Ганзенко до сих пор числится в вузе числится старшим преподавателем физкультуры, что не мешает ему занимать высокий пост в МВД.

Между тем, многочисленные скандалы, связанные с ненастоящими учеными званиями российских чиновников привели к тому, что проблемой заинтересовался президент РФ Владимир Путин.

Получится ли у Ганзенко заниматься научной деятельностью без ущерба для основной службы, остается загадкой.

#Общество#Новости
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