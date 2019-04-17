Уголовное дело завели на чиновницу, отдававшую землю казакам в Каменске

Posted 17 апреля 2019, 08:12
Published 17 апреля 2019, 08:12
Modified 1 октября, 15:26
Updated 1 октября, 15:26
«В марте 2018 года в администрацию обратился предприниматель Алексей Вчерашнев. Он подал заявление, чтобы ему предоставили в аренду землю. Но в апреле эти участки достались без торгов заместителю по экономическим вопросам атамана хуторского казачьего общества „Малокаменское“ Кириллу Козину», — сообщил спикер.
Как пояснили в правоохранительных органах, Козин предварительно обратился к Данченко, чтобы решить вопрос в пользу казаков, и та ему помогла.Казакам предоставляют землю в аренду по льготным условиям, в приоритетном порядке. Однако строго оговариваются цели: для сельскохозяйственных работ или развития традиционного образа жизни.
Однако по этой схеме участки просто отдавали предпринимателям, которые добывали природный камень за крупную сумму: сначала 300 тысяч рублей, потом 50 каждый месяц. В отношении Данченко возбудили уголовное дело за совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Ей грозит лишение свободы до четырех лет.
Козина уже приговорили к условному сроку 3,5 года. Он активно сотрудничал со следствием.
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