Уголовное дело завели на чиновницу, отдававшую землю казакам в Каменске

Однако по этой схеме участки просто отдавали предпринимателям, которые добывали природный камень за крупную сумму: сначала 300 тысяч рублей, потом 50 каждый месяц. В отношении Данченко возбудили уголовное дело за совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Ей грозит лишение свободы до четырех лет.