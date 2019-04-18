Кот, деньги и одежда пропали из квартиры астраханки в результате кражи

Posted 18 апреля 2019, 13:08
Published 18 апреля 2019, 13:08
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Как рассказала в полиции 35-летняя хозяйка квартиры, она проснулась утром и увидела, что входная дверь открыта. Осмотрев квартиру, женщина не нашла собственной толстовки, денег из кошелька и домашнего питомца.
Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили на входной двери четкий след от ладони ранее неоднократно судимого местного жителя. В момент задержания на подозреваемом была надета похищенная толстовка.
Как пояснил мужчина, деньги он успел потратить, а кота не похищал. По предположению задержанного, животное выбежало, пока была приоткрыта входная дверь.
Отмечается, что расследование уголовного дела завершили, материалы направили в прокуратуру.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]