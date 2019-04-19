Афиша RostovGazeta: гребной фестиваль и ретросексуальное событие

Posted 19 апреля 2019, 14:11
Published 19 апреля 2019, 14:11
Modified 1 октября, 13:41
Updated 1 октября, 13:41
Место №1 – Театр 18+. Что – спектакль «Сироты». Когда – ВС, 17.00
Эта история о том, о чем обычно в обществе принято молчать, не слышать и не знать. Сложная и неоднозначная сюжетная линия об ответственности за свой выбор и попытках найти выход из безвыходной ситуации. Как часто мы сталкиваемся с этим и как порой сложно нам принять решение, поэтому этот спектакль откроет всем зрителям глаза на окружающий нас мир.
Место №2 – Частный театр «Человек в кубе». Что – спектакль «Дура». Когда – ВС, 20.00
Ну что, девушки, эта история должна вам понравиться. Пластический спектакль о том, как в голове каждой девочки, девушке, женщине, пытаются ужиться ещё несколько сущностей. И как всегда они ссорятся, мирятся, грустят или радуются. Все время что-то ищут и чего-то хотят. Знакомо? Если да, то бегом на спектакль, вдруг там будут ответы на вопросы о том, что же с этим делать.
Место №3 – клуб «Rave». Что – концерт группы «Казускома». Когда – СБ, 19.00
Для любителей пощекотать себе нервы, и как следует оторваться на выходных. Группа анонсировала этот концерт как «самое ретросексуальное событие весны». Чувствуете? Песни у артистов тоже необычные: «Шмон», «Электрический волк», «Позовите доктора» и другие.
Место №4 – Гребной канал «Дон». Что – Фестиваль гребных видов спорта. Когда – СБ, 10.00
В субботнее солнечное утро в Ростове пройдут соревнования по академической гребле и гребле на байдарках, и каноэ в различных классах. И, конечно же, чемпионат области на лодках класса «Дракон». Всех гостей и жителей города также ожидает выставка лодок. Вход бесплатный. Кстати, в качестве почётного гостя приглашён знаменитый ростовчанин, телеведущий Дмитрий Дибров. Участниками фестиваля станут олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев, призер Олимпийских игр по гребле на байдарках и каноэ Александр Костоглод, и другие.
Место №5 – «Ростов-Арена». Что – Хор Турецкого. Когда – ВС, 20.00
Легендарная группа выступит абсолютно бесплатно для всех жителей и гостей города. У вас ещё есть несколько дней, чтобы подучить репертуар и зажечь вместе с группой. Будут, конечно же, и сюрпризы. Один из них уже известен: ростовчане смогут спеть песню «Ростов город, Ростов-Дон» на сцене с «Хором Турецкого». Кстати, если вдруг переживаете за стадион, то можете успокоиться так как Артисты споют на внешнем периметре.
Место №6 – Арт-площадка «Салют! Место событий». Что – кастинг на шоу «Последний герой». Когда – СБ, 11.00
Если ваша любимая книга «Робинзон Крузо» или вы просто хотите оказаться на необитаемом острове, то смело шагайте на кастинг. «Последний герой» покажет, кто вы на самом деле, и так ли просто выжить на острове, питаясь рисом и, добывая кокос. Строго 18+.
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