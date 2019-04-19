Афиша RostovGazeta: гребной фестиваль и ретросексуальное событие

Ну что, девушки, эта история должна вам понравиться. Пластический спектакль о том, как в голове каждой девочки, девушке, женщине, пытаются ужиться ещё несколько сущностей. И как всегда они ссорятся, мирятся, грустят или радуются. Все время что-то ищут и чего-то хотят. Знакомо? Если да, то бегом на спектакль, вдруг там будут ответы на вопросы о том, что же с этим делать.