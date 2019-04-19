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Posted 19 апреля 2019, 10:35

Published 19 апреля 2019, 10:35

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

Сигареты и алкоголь почти на 900 тыс руб изъяли на донской таможне

19 апреля 2019, 10:35
Автомобиль Opel Zafira с алкогольной и табачной продукцией без разрешительных и товаросопроводительных документов остановили на таможенном посту Матвеев Курган в Ростовской области, сообщило ЮТУ.

Находившийся за рулем автомобиля сотрудник магазина безпошлинной торговли Duty Free пытался провезти на территорию России продукцию, используя служебную машину и пропуск, позволяющие пересечь границу без прохождения таможенного и пограничного контроля. Действовал мужчина по сговору с директором магазина.

Общая стоимость обнаруженного товара составила 895 тысяч рублей.

Отмечается, что в отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело.

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