Сигареты и алкоголь почти на 900 тыс руб изъяли на донской таможне

Posted 19 апреля 2019, 10:35
Published 19 апреля 2019, 10:35
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
Находившийся за рулем автомобиля сотрудник магазина безпошлинной торговли Duty Free пытался провезти на территорию России продукцию, используя служебную машину и пропуск, позволяющие пересечь границу без прохождения таможенного и пограничного контроля. Действовал мужчина по сговору с директором магазина.
Общая стоимость обнаруженного товара составила 895 тысяч рублей.
Отмечается, что в отношении обоих мужчин возбудили уголовное дело.
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