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Posted 19 апреля 2019, 08:28

Published 19 апреля 2019, 08:28

Modified 1 октября, 15:39

Updated 1 октября, 15:39

Старое здание ж/д вокзала снесли в Сальске

19 апреля 2019, 08:28
В Сальске Ростовской области снесли старое здание железнодорожного вокзала, видео выложили очевидцы в городском паблике.

На освободившемся месте вместо здания с колоннами и лепниной появится современный вокзал из стекла и бетона.

Пользователи восприняли новость негативно.

«Лучше бы они старый вокзал реконструировали, все-таки история», - написала одна из горожанок.

«Уничтожают визитную карточку-лицо города, один из лучших и крупных вокзалов юга Руси, варвары», - поддержал еще один комментатор.

#Общество#Новости
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