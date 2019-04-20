Бывшего руководителя Россельхозбанка задержали в Ростове

В Telegram-канале «Выстрел в голову» написали о том, что у Пятигорца при себе во время задержания оперативники обнаружили 1,5 миллиона рублей. По данным источника, бывшего руководителя Россельхозбанка задержали по делу о хищении 200 миллионов рублей, которое расследуется силовиками с 2017 года. Именно тогда и покинул свой пост Пятигорец.