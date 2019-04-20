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Бывшего руководителя Россельхозбанка задержали в Ростове

20 апреля 2019, 14:27
Фото: pxhere.com
Экс-руководитель ростовского отделения Россельхозбанка Игорь Пятигорец был задержан в Ростове за мошенничество, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

В Telegram-канале «Выстрел в голову» написали о том, что у Пятигорца при себе во время задержания оперативники обнаружили 1,5 миллиона рублей. По данным источника, бывшего руководителя Россельхозбанка задержали по делу о хищении 200 миллионов рублей, которое расследуется силовиками с 2017 года. Именно тогда и покинул свой пост Пятигорец.

«В отношении задержанного возбуждено дело о мошенничестве в размере более 100 миллионов рублей. В ближайшее время для Пятигорца изберут меру пресечения», — отметил источник.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области подтвердили, что уголовное в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование ведут сотрудники Главного Следственного Управления донского главка МВД России.

Напомним, задержанный был депутатом регионального Заксобрания.

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