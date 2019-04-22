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Posted 22 апреля 2019, 13:44

Published 22 апреля 2019, 13:44

Modified 1 октября, 15:36

Updated 1 октября, 15:36

«Дни правового просвещения» начались в Ростовской области

22 апреля 2019, 13:44
«Дни правового просвещения» стартовали в Ростовской области 22 апреля, сообщило региональное Законодательное собрание.

Приоритетным направлением программы в 2019 году стало ознакомление с ходом реализации национальных проектов на территории Ростовской области. Все семинары, консультации, круглые столы «Дней правового просвещения» будут посвящены указанной теме.

«Дни правового просвещения» проводятся в Ростовской области уже пятый год подряд и за это время показали свою востребованность у населения.

Напомним, на реализацию нацпроектов в 2019 году Ростовская область получит из федерального бюджета 60 миллиардов рублей.

#Общество#Новости
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