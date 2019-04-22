В Азове назначили главного архитектора города

Ковтунов вступил в должность в результате конкурсного отбора. Всего на нее претендовали четыре кандидата. Новый госслужащий родился в станице Мечетинской 45 лет назад. Он окончил Ростовский государственный строительный университет.
С 2011 по 2018 года мужчина проработал в администрации Батайска и дослужился до замглавы мэрии. «Одним из главных векторов развития города Ковтунов видит в благоустройстве общественных территорий, появлении обустроенных территорий для отдыха и прогулок», — пояснили в горадминистрации.
Напомним, прошлый главный архитектор города Наида Исматулаева стала главой управления строительства и архитектуры Липецкой области.