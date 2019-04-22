В Азове назначили главного архитектора города

С 2011 по 2018 года мужчина проработал в администрации Батайска и дослужился до замглавы мэрии. «Одним из главных векторов развития города Ковтунов видит в благоустройстве общественных территорий, появлении обустроенных территорий для отдыха и прогулок», — пояснили в горадминистрации.