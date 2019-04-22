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В Азове назначили главного архитектора города

22 апреля 2019, 10:20
Фото: gorodazov.ru
В Азове Ростовской области главным архитектором города стал Федор Ковтунов, сообщили в горадминистрации.

Ковтунов вступил в должность в результате конкурсного отбора. Всего на нее претендовали четыре кандидата. Новый госслужащий родился в станице Мечетинской 45 лет назад. Он окончил Ростовский государственный строительный университет.

С 2011 по 2018 года мужчина проработал в администрации Батайска и дослужился до замглавы мэрии. «Одним из главных векторов развития города Ковтунов видит в благоустройстве общественных территорий, появлении обустроенных территорий для отдыха и прогулок», — пояснили в горадминистрации.

Напомним, прошлый главный архитектор города Наида Исматулаева стала главой управления строительства и архитектуры Липецкой области.

Ранее фигурантами уголовных дела стали главные архитекторы Ростова, области и Мартыновского района.

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