Голый мужчина бегал по крышам домов в центре Ростова

Голого мужчину, выкрикивающего нечленораздельные звуки, заметили горожане и сообщили в полицию. Приехавшие на место инцидента полицейские долго уговаривали молодого человека спуститься, но тот реагировал на просьбы вяло. Судя по заторможенным движениям парня, он находился под воздействием наркотических средств.