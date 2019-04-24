Голый мужчина бегал по крышам домов в центре Ростова

Голого мужчину, выкрикивающего нечленораздельные звуки, заметили горожане и сообщили в полицию. Приехавшие на место инцидента полицейские долго уговаривали молодого человека спуститься, но тот реагировал на просьбы вяло. Судя по заторможенным движениям парня, он находился под воздействием наркотических средств.
Пользователи не упустили случая пошутить по проводу ситуации. «Карлсон спустя годы», «Это весенний топотун, успокоится к июню» и «Потеплело, вот и полезли голые… Как весенние цветы», - писали комментаторы.