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Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»

24 апреля 2019, 18:39
Фото: fc-rostov.ru
Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин рассказал причины, по которым команда одержала победу над «Ростовом», сообщил корреспондент RostovGazeta с послематчевой пресс-конференции.

«Это была битва Ростовская, а не Волгоградская, и мы победили. Мы упустили первые 20 минут после забитого мяча, но потом нам удалось забить еще гол. Я думаю, что как раз из-за быстрого гола нам удалось вырваться вперед», — пояснил Семин.

Он добавил, что ни одну из команд не устраивала ничья, поэтому оба клуба шли в атаку. Также тренер высказался по поводу города, отметив, что он очень ухоженный после ЧМ-18.

«Город отремонтированный и здесь великолепное поле. Где если не в Ростове развивать российский футбол? Я рад, что здесь есть такие условия», — подытожил Семин.

Матч прошел в среду в рамках чемпионата России. На пятой минуте забил «Локомотив», после чего ростовчане активизировались и перехватили инициативу.

На 39-й минуте «Ростов» реализовал пенальти, но на 83-й минуте соперник снова забил. Счет так и остался 1:2 в пользу «Локомотива».

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