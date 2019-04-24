Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»

«Это была битва Ростовская, а не Волгоградская, и мы победили. Мы упустили первые 20 минут после забитого мяча, но потом нам удалось забить еще гол. Я думаю, что как раз из-за быстрого гола нам удалось вырваться вперед», — пояснил Семин.
Он добавил, что ни одну из команд не устраивала ничья, поэтому оба клуба шли в атаку. Также тренер высказался по поводу города, отметив, что он очень ухоженный после ЧМ-18.
«Город отремонтированный и здесь великолепное поле. Где если не в Ростове развивать российский футбол? Я рад, что здесь есть такие условия», — подытожил Семин.
Матч прошел в среду в рамках чемпионата России. На пятой минуте забил «Локомотив», после чего ростовчане активизировались и перехватили инициативу.
На 39-й минуте «Ростов» реализовал пенальти, но на 83-й минуте соперник снова забил. Счет так и остался 1:2 в пользу «Локомотива».