Тренер ФК «Ломокомотив» объяснил причины победы над «Ростовом»

«Это была битва Ростовская, а не Волгоградская, и мы победили. Мы упустили первые 20 минут после забитого мяча, но потом нам удалось забить еще гол. Я думаю, что как раз из-за быстрого гола нам удалось вырваться вперед», — пояснил Семин.