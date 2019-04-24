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В Ростове волонтеры благоустроят все памятники воинам ко Дню Победы

24 апреля 2019, 10:24
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону перед празднованием годовщины победы в Великой Отечественной войне активисты приведут в порядок памятники, мемориалы и воинские захоронения, сообщили в мэрии.

Волонтеры принимают участие в работах по очистке территорий и благоустройству памятников и воинских захоронений ВОВ. Субботник уже прошел на Братском и Северном кладбищах, на спуске Седова, а также на берегу Северного водохранилища.

Следующие работы по благоустройству пройдут 27 апреля в рамках патриотической акции «Память поколений». Они начнутся в 10.00 мск.

«Большинство подобных могил давно заброшены, а родственников погибших нет в живых. Никто не приходит, чтобы поддержать порядок и благоустроить их», — пояснили в администрации.

Сейчас к решению проблемы подключилась молодежь.

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