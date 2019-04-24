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Posted 24 апреля 2019, 11:40

Published 24 апреля 2019, 11:40

Modified 1 октября, 15:14

Updated 1 октября, 15:14

В Цимлянское водохранилище выпустили 1 тыс мальков белого толстолобика

24 апреля 2019, 11:40
Тысячу мальков белого толстолобика выпустили в Цимлянское водохранилище в рамках благотворительной акции, сообщил АзНИИРХ.

Акцию по зарыблению Цимлы провели 22 апреля, молодь, выращенную в научном центре аквакультуры «Взморье», перевезли и выпустили в залив Харсеевский котлован Цимлянского водохранилища возле хутора Овчинников.

Регулярный выпуск белого толстолобика и амура помогает снизить количество водорослей в водохранилище, очистить дно, восстановить рыбопродуктивность нерестилищ и повысить рыбохозяйственную ценность Цимлы.

Цимлянское водохранилище является самым крупным на юге России пресноводным рыбопромысловым водоемом, от его состояния напрямую зависит вся экосистема Нижнего Дона.

#Экономика#Новости
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