Афиша от RostovGazeta: 24-часовая гонка, ретро-автопробег и назад в 2007-й

Место №1 - Парк Левоборежный. Что - праздник в честь пожарной охраны России. Когда - СБ, 12.00
В этот день исполняется 370 лет пожарной охраны России, и в честь этого главное управление МЧС России по Ростовской области приглашает жителей и гостей отпраздновать этот юбилей всем вместе. В программе - показ пожарно-спасательной техники, парад пожарных судов, а на сцене парка пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Праздник завершится не менее масштабно - пройдет автопробег «Парад эпох». Ретро и современные пожарные автомобили проедут по улицам Ростова от парка до Театральной площади.
Место №2 – Картодром Лемар, поселок Овощной. Что – Endurance Karting Championship. Когда – ВС, 12.00
В 24-часовой гонке померяются силами команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону и даже Урала. Это будет первая 24-часовая гонка, проходящая на донской земле, и одна из первых гонок такого рода в России в целом. Кроме всего прочего, участников ждет еще одно новшество – впервые в России будет представлена модель французского облегченного карта Sodi Sport, аналогов которого не существовало в мире до 2019 года.
Место №3 - парк Революции. Что - Семейный фестиваль. Когда - СБ, 16.00
Каждая семья сможет создать свою собственную настольную игру, пройдя настоящий квест. В это время на сцене всех гостей фестиваля ждет выступление детских коллективов, лауреатов и призеров международного уровня, и, конечно же, розыгрыш подарков.
Место №4 – КСК «Экспресс». Что - концерт Skillet. Когда – ВС, 20.00
Skillet — одна из самых успешных рок-групп XXI века. С 1996 года группа успела записать 9 полноформатных альбомов. На сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков Skillet. Для ростовских поклонников артисты исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома. Кстати, в ближайшее время станет известна дата выхода и название нового 10-го альбома группы, а также синглов с новой пластинки.
Место №5 - Театр 18+. Что - Спектакль-комедия «Хроники Макбета. Короли подъезда». Когда - ВС, 20.00
Эта история о двух ветеранах НКВД, взаимоотношения которых представляют один поединок, где каждый хочет занять место лидера. Они – короли подъезда, но на одной территории трудно ужиться двум старикам, кто же одержит победу в этой "кровопролитной" схватке?
Место №6 – Arena Don. Что - фестиваль FUCKULTET 5. Когда – СБ, 19.00
Участниками фестиваля станут: ##### (5diez), 7000$, STIGMATA и еще одна группа, которую организаторы пока держат в секрете.Белорусско-российские альтернативщики ##### (5diez) приготовили для вас забойную концертную программу из самых горячо любимых треков, которая вернет вас в 2007 год. STIGMATA, группа известная такими хитами: «Как ты», «Лед», «Крылья» и «Сентябрь».
За всю историю своего существования группа каждый раз продолжает экспериментировать со звучанием, и всегда на полную мощь отыгрывают полноценную акустическую программу.