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Афиша от RostovGazeta: 24-часовая гонка, ретро-автопробег и назад в 2007-й

26 апреля 2019, 17:38
Фото: kjpargeter / freepik.com
Пасхальные выходные в Ростове обещают быть солнечными и теплыми, и даже небольшой дождь не испортит праздничного настроения. RostovGazeta подскажет вам, где и как лучше всего отдохнуть и расслабиться, чтобы пережить предстоящую короткую рабочую неделю.

Место №1 - Парк Левоборежный. Что - праздник в честь пожарной охраны России. Когда - СБ, 12.00

В этот день исполняется 370 лет пожарной охраны России, и в честь этого главное управление МЧС России по Ростовской области приглашает жителей и гостей отпраздновать этот юбилей всем вместе. В программе - показ пожарно-спасательной техники, парад пожарных судов, а на сцене парка пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Праздник завершится не менее масштабно - пройдет автопробег «Парад эпох». Ретро и современные пожарные автомобили проедут по улицам Ростова от парка до Театральной площади.

Фото: mchs.gov.ru

Место №2 – Картодром Лемар, поселок Овощной. Что – Endurance Karting Championship. Когда – ВС, 12.00

В 24-часовой гонке померяются силами команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ростова-на-Дону и даже Урала. Это будет первая 24-часовая гонка, проходящая на донской земле, и одна из первых гонок такого рода в России в целом. Кроме всего прочего, участников ждет еще одно новшество – впервые в России будет представлена модель французского облегченного карта Sodi Sport, аналогов которого не существовало в мире до 2019 года.

Место №3 - парк Революции. Что - Семейный фестиваль. Когда - СБ, 16.00

Каждая семья сможет создать свою собственную настольную игру, пройдя настоящий квест. В это время на сцене всех гостей фестиваля ждет выступление детских коллективов, лауреатов и призеров международного уровня, и, конечно же, розыгрыш подарков.

Фото: freepik / freepik.com

Место №4 – КСК «Экспресс». Что - концерт Skillet. Когда – ВС, 20.00

Skillet — одна из самых успешных рок-групп XXI века. С 1996 года группа успела записать 9 полноформатных альбомов. На сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков Skillet. Для ростовских поклонников артисты исполнят не только лучшие хиты, но и долгожданные новинки с грядущего нового альбома. Кстати, в ближайшее время станет известна дата выхода и название нового 10-го альбома группы, а также синглов с новой пластинки.

Место №5 - Театр 18+. Что - Спектакль-комедия «Хроники Макбета. Короли подъезда». Когда - ВС, 20.00

Эта история о двух ветеранах НКВД, взаимоотношения которых представляют один поединок, где каждый хочет занять место лидера. Они – короли подъезда, но на одной территории трудно ужиться двум старикам, кто же одержит победу в этой "кровопролитной" схватке?

Фото: vk.com/teatr18plus

Место №6 – Arena Don. Что - фестиваль FUCKULTET 5. Когда – СБ, 19.00

Участниками фестиваля станут: ##### (5diez), 7000$, STIGMATA и еще одна группа, которую организаторы пока держат в секрете.Белорусско-российские альтернативщики ##### (5diez) приготовили для вас забойную концертную программу из самых горячо любимых треков, которая вернет вас в 2007 год. STIGMATA, группа известная такими хитами: «Как ты», «Лед», «Крылья» и «Сентябрь».

Фото: vk.com/fuckultet_ros

За всю историю своего существования группа каждый раз продолжает экспериментировать со звучанием, и всегда на полную мощь отыгрывают полноценную акустическую программу.

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