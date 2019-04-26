Афиша от RostovGazeta: 24-часовая гонка, ретро-автопробег и назад в 2007-й

В этот день исполняется 370 лет пожарной охраны России, и в честь этого главное управление МЧС России по Ростовской области приглашает жителей и гостей отпраздновать этот юбилей всем вместе. В программе - показ пожарно-спасательной техники, парад пожарных судов, а на сцене парка пройдет концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов. Праздник завершится не менее масштабно - пройдет автопробег «Парад эпох». Ретро и современные пожарные автомобили проедут по улицам Ростова от парка до Театральной площади.