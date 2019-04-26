Двое пассажиров Mercedes погибли после ДТП с фурой в Ростовской области

Posted 26 апреля 2019, 05:56
Published 26 апреля 2019, 05:56
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
Авария произошла в ночь на пятницу на дороге М-4 «Дон». Водитель Mercedes врезался в стоящий на обочине «МАЗ».
«На месте происшествия скончались два пассажира иномарки. Им было 46 и 45 лет», — пояснили в управлении.
По факту автоаварии проводится проверка.
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