Эксперты не исключают возможность застройки Театральной площади

В последние дни в Ростове идут бурные обсуждения о том, что стелу «Освободителям Ростова» на Театральной площади могут лишить статуса охраняемого объекта. Горожане переживают, что потеряв статус памятника, на территории построят высотки.
В пятницу состоялся круглый стол, на котором щепетильную тему стелы обсудили общественники, депутаты, юристы и архитекторы.
«Как только стела потеряет статус памятника, застройщик сможет подойти с западной стороны к жилому дому на Театральной площади. Завтра же придет застройщик богатый и все будет решено», - сказала Батырова.
Однако, как заверила заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова, речь о застройке территории не идет. По ее словам, на этой территории есть другие объекты, которые создают «защитную зону».