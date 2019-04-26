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Эксперты не исключают возможность застройки Театральной площади

26 апреля 2019, 13:47
Фото: freepik / freepik.com/wikimedia.org
Застройщики смогут ближе «подойти» к Театральной площади, если стелу лишат статуса объекта памятника, сказала член союза архитекторов Татьяна Батырова.

В последние дни в Ростове идут бурные обсуждения о том, что стелу «Освободителям Ростова» на Театральной площади могут лишить статуса охраняемого объекта. Горожане переживают, что потеряв статус памятника, на территории построят высотки.

В пятницу состоялся круглый стол, на котором щепетильную тему стелы обсудили общественники, депутаты, юристы и архитекторы.

«Как только стела потеряет статус памятника, застройщик сможет подойти с западной стороны к жилому дому на Театральной площади. Завтра же придет застройщик богатый и все будет решено», - сказала Батырова.

Однако, как заверила заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова, речь о застройке территории не идет. По ее словам, на этой территории есть другие объекты, которые создают «защитную зону».

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