В Краснодаре москвичи избили владельца ресторана и подожгли банкетный зал

Инцидент произошел осенью 2018 года. Злоумышленники ворвались в ресторан, связали его владельца, избили и забрали его телефон. На прощание мужчины подожгли банкетный зал заведения, причинив ущерб свыше 25 миллионов рублей.
Преступников задержали кубанские оперативники совместно с коллегами из Москвы. Задержанных 31 и 32 лет доставили в Краснодар, где они уже дали признательные показания.
На задержанный завели дела по двум уголовным статьям, следствие не исключает причастность мужчин к экстремистской организации.