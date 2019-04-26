rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Краснодаре москвичи избили владельца ресторана и подожгли банкетный зал

26 апреля 2019, 09:36
Фото: Zaian/CC BY-SA 4.0 / wikimedia.org
Двое жителей Московской области устроили поджог в элитном ресторане в Краснодаре и избили его владельца, сообщило ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел осенью 2018 года. Злоумышленники ворвались в ресторан, связали его владельца, избили и забрали его телефон. На прощание мужчины подожгли банкетный зал заведения, причинив ущерб свыше 25 миллионов рублей.

Преступников задержали кубанские оперативники совместно с коллегами из Москвы. Задержанных 31 и 32 лет доставили в Краснодар, где они уже дали признательные показания.

На задержанный завели дела по двум уголовным статьям, следствие не исключает причастность мужчин к экстремистской организации.

Материалы по теме
Друзья облили мужчину бензином и подожгли под Ростовом В Забайкалье мать подожгла дом с детьми
#Новости#Новости ЮФО#Татьяна Уляшова#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58