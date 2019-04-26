Власти Ростова обещают не застраивать территорию возле стелы на Театральной

В течение двух недель в Ростове идут обсуждения о том, что стелу на Театральной площади могут лишить статуса охраняемого объекта. Горожане переживают, что потеряв статус памятника, на территории построят высотки. В пятницу состоялся круглый стол, на котором щепетильную тему стелы обсудили общественники, депутаты, юристы и архитекторы.
«В любом случае, даже если стелу лишат статуса охраняемого памятника, территория на Театральной площади не будет застраиваться», — сказала Коробова.
Все дело в том, что это защитная зона. Здесь есть другие объекты культуры, благодаря которым построить высотки или другие капитальные строения на этой территории не получится.
«И площадь, и стелу сохранят, даже если они лишатся статуса памятника. Сама стела никакой архитектурной ценности не имеет», — говорит Коробова. Вопрос в настоящий момент прорабатывается, решение об исключении стелы из списка памятников пока не принято.