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Власти Ростова обещают не застраивать территорию возле стелы на Театральной

26 апреля 2019, 11:49
Фото: rostov-gorod.ru
Территория возле стелы «Освободителям Ростова» на Театральной площади, даже если потеряет статус охраняемого объекта, не будет застроена, сказала во время круглого стола заместитель председателя комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Коробова.

В течение двух недель в Ростове идут обсуждения о том, что стелу на Театральной площади могут лишить статуса охраняемого объекта. Горожане переживают, что потеряв статус памятника, на территории построят высотки. В пятницу состоялся круглый стол, на котором щепетильную тему стелы обсудили общественники, депутаты, юристы и архитекторы.

«В любом случае, даже если стелу лишат статуса охраняемого памятника, территория на Театральной площади не будет застраиваться», — сказала Коробова.

Все дело в том, что это защитная зона. Здесь есть другие объекты культуры, благодаря которым построить высотки или другие капитальные строения на этой территории не получится.

«И площадь, и стелу сохранят, даже если они лишатся статуса памятника. Сама стела никакой архитектурной ценности не имеет», — говорит Коробова. Вопрос в настоящий момент прорабатывается, решение об исключении стелы из списка памятников пока не принято.

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