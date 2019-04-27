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Posted 27 апреля 2019, 09:36

Published 27 апреля 2019, 09:36

Modified 1 октября, 15:04

Updated 1 октября, 15:04

Дноуглубительные работы на морском участке под Ростовом начнутся в 2019 г

27 апреля 2019, 09:36
В Ростовской области в текущем году планируется приступить к дноуглубительным работам на морском участке, сообщили в правительстве региона.

Напомним, в 2019 году портам Азов и Ростов-на-Дону присвоили статус морских. Длина участка в русле реки Дон составляет 62 километра.

В данный момент минимальная глубина для прохода судов составляет 3,6 метра. Однако этот показатель должен быть не менее 4 метров.

«Недостаточная глубина и ширина мешают развитию и повышению конкурентоспособности. Работы по углублению дна начнутся после получения разрешительной документации», — сказано в сообщении.

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