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К 2024 году на нацпроект "Демография" на Дону потратят 38 млрд руб

27 апреля 2019, 16:58
Фото: pixabay.com
В реализацию нацпроекта "Демография" будет вложено в Ростовской области 38 миллиардов рублей, 28 миллиардов рублей - областной бюджет, сказано в ответе Министерства труда и социального развития региона на запрос RostovGazeta.

"Общая сумма финансирования на нацпроект "Демография" в Ростовской области на весь период реализации (к 2024 году - прим. ред.) составляет 38 миллиардов рублей, в том числе федеральный бюджет - более 8.7 миллиардов рублей, областной бюджет - более 27 миллиардов рублей, остальные средства - это деньги местных бюджетов и внебюджетных источников", - следует из ответа.

Также стало известно, что в рамках реализации проекта к 2024 году регион должен достичь несколько показателей.

"Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.6, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни", - отмечает в ответе на запрос.

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