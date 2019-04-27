К 2024 году на нацпроект "Демография" на Дону потратят 38 млрд руб

"Общая сумма финансирования на нацпроект "Демография" в Ростовской области на весь период реализации (к 2024 году - прим. ред.) составляет 38 миллиардов рублей, в том числе федеральный бюджет - более 8.7 миллиардов рублей, областной бюджет - более 27 миллиардов рублей, остальные средства - это деньги местных бюджетов и внебюджетных источников", - следует из ответа.
Также стало известно, что в рамках реализации проекта к 2024 году регион должен достичь несколько показателей.
"Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1.6, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни", - отмечает в ответе на запрос.