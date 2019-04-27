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Пассажирский автобус провалился в яму в Ростове

27 апреля 2019, 09:19
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону в пятницу, 26 апреля, в асфальт провалился городской автобус № 25, фото происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась в момент, когда пассажирский транспорт двигался по улице Варфоломеева. Неожиданно одно из колес автобуса провалилось в асфальт.

Подписчики популярного паблика тут же вспомнили шутку про строительство ростовского метро. А некоторые из ростовчан поделились своими версиями произошедшего: «А если посмотреть с другой стороны, это не дорога плохая, а автобус тяжёлый, сломал дорогу», — написал один из комментаторов. «На том месте как раз недавно велись какие-то работы, стояли ограждения, видимо что-то копали. Как обычно накрыли скатертью, муляжом асфальта», — предположил другой подписчик. «Уже подумали, что это заниженная маршрутка», — пошутила еще одна ростовчанка.

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#Новости#Происшествия
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