Пассажирский автобус провалился в яму в Ростове

Подписчики популярного паблика тут же вспомнили шутку про строительство ростовского метро. А некоторые из ростовчан поделились своими версиями произошедшего: «А если посмотреть с другой стороны, это не дорога плохая, а автобус тяжёлый, сломал дорогу», — написал один из комментаторов. «На том месте как раз недавно велись какие-то работы, стояли ограждения, видимо что-то копали. Как обычно накрыли скатертью, муляжом асфальта», — предположил другой подписчик. «Уже подумали, что это заниженная маршрутка», — пошутила еще одна ростовчанка.