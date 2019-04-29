Особый противопожарный режим установили в Ростове перед майскими выходными

В связи с введением режима в области запретили разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и отходы в лесах, садоводческих товариществах и частных подворьях. Кроме того, ограничили пребывание населения в лесах и въезд в них автомобилей. Также запретили проведение работ, кроме аварийных, с использованием открытого огня.