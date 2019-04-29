Особый противопожарный режим установили в Ростове перед майскими выходными

Posted 29 апреля 2019, 12:36
Published 29 апреля 2019, 12:36
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Режим ввели с 29 апреля, срок его действия продлится до 15 октября.
В связи с введением режима в области запретили разводить костры, сжигать мусор, сухую траву и отходы в лесах, садоводческих товариществах и частных подворьях. Кроме того, ограничили пребывание населения в лесах и въезд в них автомобилей. Также запретили проведение работ, кроме аварийных, с использованием открытого огня.
На период действия особого противопожарного режима сумму штрафа за нарушения увеличили в два раза.
Отмечается, что в апреле в Ростове резко увеличилось количество пожаров, за месяц погибли три человека, двое из которых дети.
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