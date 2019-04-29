Почти 30 жителей Ростовской области погибли из-за газа в 2018 году

«В 2018 году в Ростовской области в результате несчастных случаев, связанных с газом, погибли 26 человек. Это цифра, к сожалению, очень большая. Стоит отметить, что 14 из 26 погибли в результате пользования УГОП (устройства газогорелочные для отопительных печей — прим.ред.). Мы сейчас ведем работу их по замене на современное оборудование» — рассказал Ревенко.