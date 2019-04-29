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Почти 30 жителей Ростовской области погибли из-за газа в 2018 году

29 апреля 2019, 11:29
Фото: pixabay.com
В Ростовской области в 2018 году погибли 26 человек из-за газа, в текущем году число жертв уже составило 5 человек, сообщил во время пресс-конференции гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону» и ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Владимир Ревенко.

«В 2018 году в Ростовской области в результате несчастных случаев, связанных с газом, погибли 26 человек. Это цифра, к сожалению, очень большая. Стоит отметить, что 14 из 26 погибли в результате пользования УГОП (устройства газогорелочные для отопительных печей — прим.ред.). Мы сейчас ведем работу их по замене на современное оборудование» — рассказал Ревенко.

Напомним, крупная трагедия произошла в Ростовской области в городе Шахты в начале текущего года. В многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа погибли пять человек.

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#Новости#Наталья Подольская#Происшествия
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