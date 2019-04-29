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Свыше 20 попыток провоза оружия и взрывчатки пресекли сотрудники ЮТУ

29 апреля 2019, 08:30
Фото: CC0 / flickr.com
За первый квартал 2019 года на таможнях российского Юга пресекли 24 попытки незаконного перемещения оружия, сообщило ЮТУ.

За указанный период сотрудники таможен изъяли более 120 патронов и боеприпасов, семь единиц холодного, шесть травматического и одну огнестрельного оружия. По фактам незаконного перемещения оружия возбудили шесть уголовных дели и одно административное.

Кроме того, за январь-март 2019 года таможни Южного таможенного управления пресекли 17 случаев перемещение наркотиков и сильнодействующих веществ, по которым возбудили 16 уголовных дел.

Еще три уголовных дела возбудили по фактам контрабанды алкоголя и табака.

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