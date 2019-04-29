В Ростове 500 домов в "Изумруде" могут остаться без газа из-за 3 млн долгов

"В этом году мы планируем начать отключение тех, кто попадает под категорию отключаемых. Например, СНТ "Изумруд", задолженность на 1 января 2018 года составляла 950 тысяч рублей, уже на 1 января текущего года - 3 миллиона 274 тысячи рублей. Сейчас СНТ "Изумруд", а это порядка 500 домовладений, у нас попадает под отключение. При этом мы предлагали гражданам провести обследование собственных сетей, чтобы была возможность заключить индивидуальные договора. Но для того чтобы эти сети обследовать, они должны нанять компанию, которая будет иметь на это право, потратить примерно по 1 тысячи рублей на одно домовладение, но этого не было сделано. Сейчас они находятся в зоне риска", - сообщил Ревенко.