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В Ростове 500 домов в "Изумруде" могут остаться без газа из-за 3 млн долгов

29 апреля 2019, 10:18
Фото: gazdv.ru
Общая задолженность по газу в СНТ "Изумруд" в Ростове на сегодняшний день составляет более 3 миллионов рублей, эта цифра за год увеличилась в 4 раза, сообщил гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" и ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" Владимир Ревенко во время пресс-конференции.

"В этом году мы планируем начать отключение тех, кто попадает под категорию отключаемых. Например, СНТ "Изумруд", задолженность на 1 января 2018 года составляла 950 тысяч рублей, уже на 1 января текущего года - 3 миллиона 274 тысячи рублей. Сейчас СНТ "Изумруд", а это порядка 500 домовладений, у нас попадает под отключение. При этом мы предлагали гражданам провести обследование собственных сетей, чтобы была возможность заключить индивидуальные договора. Но для того чтобы эти сети обследовать, они должны нанять компанию, которая будет иметь на это право, потратить примерно по 1 тысячи рублей на одно домовладение, но этого не было сделано. Сейчас они находятся в зоне риска", - сообщил Ревенко.

По его словам, в целом по Ростовской области в 2018 году было отключено от газоснабжения почти 12 тысяч должников, в первом квартале 2019 года эта цифра приблизилась уже к 15 тысячам.

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