Почти 40 свалок предстоит убрать на донских кладбищах перед Красной горкой

Posted 30 апреля 2019, 11:05
Published 30 апреля 2019, 11:05
Modified 1 октября, 14:46
Updated 1 октября, 14:46
Перед Красной горкой власти муниципалитетов обязаны создать все условия для людей, которые приезжают убираться на кладбищах. Также им необходимо организовать работу по приведению территорий в порядок.
Здесь говорится об уборке мусора, ремонте ограждений, о завозе песка, установке туалетов и благоустройстве аллей.
«Сейчас осталось 36 свалок, которые нужно убрать до Красной горки», — сказано в сообщении.
Отмечается, что хуже всего к этому вопросу подошли Новошахтинск, Шахты, Таганрог и Азовский район.
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