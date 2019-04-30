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Posted 30 апреля 2019, 11:05

Published 30 апреля 2019, 11:05

Modified 1 октября, 14:46

Updated 1 октября, 14:46

Почти 40 свалок предстоит убрать на донских кладбищах перед Красной горкой

30 апреля 2019, 11:05
В Ростовской области во время проверки кладбищ обнаружили 36 свалок, которые предстоит ликвидировать в ближайшее время, сообщили в правительстве региона.

Перед Красной горкой власти муниципалитетов обязаны создать все условия для людей, которые приезжают убираться на кладбищах. Также им необходимо организовать работу по приведению территорий в порядок.

Здесь говорится об уборке мусора, ремонте ограждений, о завозе песка, установке туалетов и благоустройстве аллей.

«Сейчас осталось 36 свалок, которые нужно убрать до Красной горки», — сказано в сообщении.

Отмечается, что хуже всего к этому вопросу подошли Новошахтинск, Шахты, Таганрог и Азовский район.

#Общество#Новости
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