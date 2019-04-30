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Схема движения городских маршрутов изменится в Ростове в среду

30 апреля 2019, 20:20
Фото: pixabay.com
В Ростове-на-Дону в среду из-за первомайских спортивно-массовых мероприятий поменяется схема движения городского транспорта, сообщили в мэрии.

Автобусы № 3, 3А, 7, 67, 88, 98 до 08.30 мск будут двигаться по Большой Садовой, Театральному и Шолохова.

С 08.30 до 13.00 они поедут по Большой Садовой, Буденновскому, Красноармейской, Театральному и Шолохова. Далее транспорт будет курсировать по Большой Садовой, Кировскому, Красноармейской и Театральному.

С 08.30 до 23.00 поменяется схема движения маршрутов № 24, 55, 80‑МТ, 98-МТ. Они поедут от площади Привокзальная по Красноармейской, Театральному, Максима Горького, Ченцова, Каяни, Мурлычева, Верхненольной, Советской.

Автобусы № 62 будут двигаться по Театральному, Закруткина, Нижненольной, Мясникова.

В этот же день изменится схема движения маршрутов № 1, 39, 70, 80. Кроме того, изменения коснутся троллейбусных маршрутов № 1 и 2.

Трамваи № 4 с 08.30 до 23.00 работать не будут.

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