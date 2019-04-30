Свыше 40 кг икры и 65 кг раков изъяли у браконьеров в Ростовской области

Сейчас в регионе проходит специальная операция «Путина-2019». За это время правоохранители изъяли 1,4 тонны рыбы, 43 килограмма икры и 65 килограммов раков.
Кроме того, у браконьеров изъяли приспособления для вылова рыбы. «К уголовной ответственности привлекли 12 человек. Было составлено около 60 административных материалов», — пояснили в управлении.
В одном из случаев на берегу реки Мертвый Донец задержали мужчину, который вылавливал сельд. Он стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет колонии.