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Свыше 40 кг икры и 65 кг раков изъяли у браконьеров в Ростовской области

30 апреля 2019, 07:20
Фото: flickr.com
В Ростовской области во время рейдов у браконьеров изъяли крупную партию рыбы и десятки килограммов икры, сообщили в региональном УМВД.

Сейчас в регионе проходит специальная операция «Путина-2019». За это время правоохранители изъяли 1,4 тонны рыбы, 43 килограмма икры и 65 килограммов раков.

Кроме того, у браконьеров изъяли приспособления для вылова рыбы. «К уголовной ответственности привлекли 12 человек. Было составлено около 60 административных материалов», — пояснили в управлении.

В одном из случаев на берегу реки Мертвый Донец задержали мужчину, который вылавливал сельд. Он стал фигурантом уголовного дела, ему грозит до двух лет колонии.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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