Двое краснодарцев украли и сожгли шеринговый байк ради фото в Instagram

Молодые люди украли шеринговый велосипед и сожгли его в одном из дворов в районе кинотеатра «Болгария».
Служба безопасности компании по прокату велосипедов прибыла на место и задержала нарушителей. При этом задержанные призналитсь, что устроили пожар, чтобы сделать эффектные фотографии для соцсети.
Задержанных передали полиции, теперь им грозит лишение свободы за кражу.
Отмечается, что с конца марта служба безопасности шеринговой компании за кражу и порчу велосипедов задержала в Краснодаре 10 человек, на всех злоумышленников завели уголовные дела.