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Двое краснодарцев украли и сожгли шеринговый байк ради фото в Instagram

2 мая 2019, 09:13
Фото: instagram.com/lucky.bike
В Краснодаре двое местных жителей ради фотографий в Instagram украли и сожгли велосипед из службы проката, сообщается в соцсети организации.

Молодые люди украли шеринговый велосипед и сожгли его в одном из дворов в районе кинотеатра «Болгария».

Служба безопасности компании по прокату велосипедов прибыла на место и задержала нарушителей. При этом задержанные призналитсь, что устроили пожар, чтобы сделать эффектные фотографии для соцсети.

Задержанных передали полиции, теперь им грозит лишение свободы за кражу.

Отмечается, что с конца марта служба безопасности шеринговой компании за кражу и порчу велосипедов задержала в Краснодаре 10 человек, на всех злоумышленников завели уголовные дела.

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