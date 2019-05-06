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В полтора раза выросло число смертей от наркотиков в Ростовской области

6 мая 2019, 07:22
Фото: pixabay.com
За 2018 год в Ростовской области количество смертей от употребления наркотиков по сравнению с 2017-м выросло на 65%, сообщило областное правительство.

За указанный период в регионе зарегистрировали 38 случаев смертельного отравления наркотическими и психотропными веществами. При этом 92% погибших составили мужчины, средний возраст умерших 34 года.

В 2018 году на 1,2% сократилось количество зарегистрированных наркоманов, при этом число «новых» увеличилось на 9,8%. Более 85% жителей области наркотики никогда не пробовали.

Наиболее распространенными в регионе остаются растительные наркотики и курительные смеси, их употребляют 65% и 24% зависимых соответственно.

Главной причиной распространения накозависмости называют активные действия со стороны наркобизнеса по расширению круга наркопотребителей и агрессивную пропаганду наркотиков, а также безопасность участия в их незаконном распространении с использованием бесконтактных схем в Сети.

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