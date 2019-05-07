Два торговых центра эвакуировали из-за угрозы взрыва в Ростове

Днем поступило сообщение в полицию о том, что торговый центр «Талер» заминирован. Сотрудников и посетителей в срочном порядке вывели из здания. Напомним, в понедельник вечером также людей из «Талера» вывели из-за подозрительного предмета. Позже в правоохранительные органы поступил анонимный звонок, неизвестный сказал о том, что торговый центр «Мегамаг» также заминирован.