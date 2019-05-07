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Два торговых центра эвакуировали из-за угрозы взрыва в Ростове

7 мая 2019, 12:10
Фото: vk.com/rostovnadonu
В Ростове-на-Дону из-за сообщения о заминированная были эвакуированы во вторник два торговых центра, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Днем поступило сообщение в полицию о том, что торговый центр «Талер» заминирован. Сотрудников и посетителей в срочном порядке вывели из здания. Напомним, в понедельник вечером также людей из «Талера» вывели из-за подозрительного предмета. Позже в правоохранительные органы поступил анонимный звонок, неизвестный сказал о том, что торговый центр «Мегамаг» также заминирован.

«В настоящий момент на месте работает оперативно-следственная бригада. Здание проверяют специалисты на наличие опасных предметов», - отметил источник.

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