К акции по раздельному сбору отходов присоединилось больше 250 ростовчан

Благодаря предоставленной регоператором ГК «Чистый город» спецтехнике, в этот раз принять участие в акции смогли жители Сельмаша и СЖМ.
За время акции, которая длилась с 10.00 до 15.00, больше 250 жителей Ростова принесли около 1,5 тонны вторсырья. Больше всего удалось собрать стекла – 732 кг, на втором месте по количеству макулатура – 680 кг.
«Региональный оператор всегда принимает участие в подобных мероприятиях. Данную акции провели совместно с РГБ и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем. Например, мы уже совместно с ними и с департаментом ЖКХ проводили акцию «Экодвор» на Суворова, 10. Жители с радостью приняли в ней участие. Важно подчеркнуть, что мероприятия, связанные с раздельным сбором отходов, сегодня нужны как никогда. Ведь подготовить жителей к новой культуре обращения с отходами – одна из самых главных задач», - прокомментировала генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.
Ростовчане приносили макулатуру, стекло, пластик, батарейки, лампочки и металл. Стоит сказать, что с каждым месяцем в акции принимает участие все больше жителей. Взрослые приходят вместе с детьми, которые таким образом уже с мальства приучаются к раздельному сбору отходов.