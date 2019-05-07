К акции по раздельному сбору отходов присоединилось больше 250 ростовчан

«Региональный оператор всегда принимает участие в подобных мероприятиях. Данную акции провели совместно с РГБ и надеемся, что наше плодотворное сотрудничество продолжится и в будущем. Например, мы уже совместно с ними и с департаментом ЖКХ проводили акцию «Экодвор» на Суворова, 10. Жители с радостью приняли в ней участие. Важно подчеркнуть, что мероприятия, связанные с раздельным сбором отходов, сегодня нужны как никогда. Ведь подготовить жителей к новой культуре обращения с отходами – одна из самых главных задач», - прокомментировала генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина.