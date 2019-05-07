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Молоко и сметану с антибиотиками продавали в Ростовской области

7 мая 2019, 11:40
Фото: pixabay.com
В Ростовской области при проверке проб молочной продукции были обнаружены антибактериальные препараты группы макролидов и линкозамидов, говорится в сообщении регионального референтного центра Россельхознадзора.

Так, опасные вещества были найдены в двух образцах питьевого молока и в двух образцах сметаны, произведенной в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях.

Употребление продуктов, содержащих остатки антибактериальных препаратов, может негативно сказаться на здоровье человека, вызывать аллергические реакции, дисбактериоз, а так же оказывать влияние на восприимчивость организма человека к действию антибиотиков.

«Информация о выявлении отклонений от нормативных документов оперативно направлена в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции», — сказано в сообщении.

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#Новости#Происшествия
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