Молоко и сметану с антибиотиками продавали в Ростовской области

Так, опасные вещества были найдены в двух образцах питьевого молока и в двух образцах сметаны, произведенной в Волгоградской области, Ставропольском и Краснодарском краях.
Употребление продуктов, содержащих остатки антибактериальных препаратов, может негативно сказаться на здоровье человека, вызывать аллергические реакции, дисбактериоз, а так же оказывать влияние на восприимчивость организма человека к действию антибиотиков.
«Информация о выявлении отклонений от нормативных документов оперативно направлена в управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия для принятия решения в отношении данной продукции», — сказано в сообщении.