На ремонт и оснащение двух спортшкол в Ростовской области потратят 5 млн

Еще 2,5 миллиона рублей выделены на закупку инвентаря и оборудования для зала спортивной гимнастики спортшколы №1 в Шахтах. «За 65 лет работы спортивного учреждения было подготовлено более 200 кандидатов в мастера спорта, 82 учащихся стали мастерами спорта, семь человек — мастерами спорта Международного класса», — следует из сообщения.