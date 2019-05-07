На ремонт и оснащение двух спортшкол в Ростовской области потратят 5 млн

Речь идет о спортивных школах в Таганроге и Шахтах. Так, на капитальный ремонт спортивной школы №23 в Таганроге направят 2,6 миллиона рублей. В настоящее время в учреждении насчитывается более 1,6 тысячи воспитанников, которые занимаются 10 различными видами спорта.
Еще 2,5 миллиона рублей выделены на закупку инвентаря и оборудования для зала спортивной гимнастики спортшколы №1 в Шахтах. «За 65 лет работы спортивного учреждения было подготовлено более 200 кандидатов в мастера спорта, 82 учащихся стали мастерами спорта, семь человек — мастерами спорта Международного класса», — следует из сообщения.