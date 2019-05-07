В Ростове осудили экс-полицейского за избиение школьника

В мае 2018 года сотрудник находился на маршруте патрулирования. Он увидел, что 15-летний парень приклеил стикер с символикой футбольной команды на припаркованное патрульное авто.
«Полицейский несколько раз ударил парня руками и ногами. После этого возбудили уголовное дело», — пояснили в управлении.
Суд приговорил нападавшего к 3 годам колонии. Также с него взыскали 200 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда.
Ранее в регионе суд приговорил к 7 годам заключения двух экс-полицейских, которые вымогали взятку с бизнесмена.