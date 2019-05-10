В Ростове сгорел продуктовый ларек: рассказываем, кто мог его поджечь

"О возгорании стало известно в 8.30, через 11 минут огонь потушили. Пострадавших нет, площадь пожара составила 13 квадратных метров, площадь всего ларька больше, то есть он не весь сгорел. На месте работали две спецмашины и девять человек.", - рассказал сотрудник.
Сейчас, через день после случившегося, о пожаре напоминает лишь черные следы на стенах соседнего ларька, где продают воду.
"Там, где сейчас пустое место, был ларек с овощами и фруктами. Девятого мая хозяева решили освободить его. Весь мусор, поддоны, коробки и прочее, они сложили рядом, около стены к нашему ларьку. Не знаю, зачем они это сделали", - рассказала корреспонденту RostovGazeta сотрудница магазина, в котором продают воду. Хозяева "Овощей и фруктов" сказали ей, что планировали вызвать машину позже.
"Кто-то подпалил эту кучу мусора. Люди на остановке заметили дым в 8.30, продавщица продуктового вызвала пожарных. Сколько до этого он горел, неизвестно, меня на работе еще не было. Пожарные вырвали двери, у нас в помещении все тушили. Вчера весь день сидели без света. Мы пострадали, конечно", - отметила она. Женщина сообщила, что после пожара ларек "Овощи и фрукты" увезли. "За собой хозяева все убрали, ничего не могу сказать", - добавила она.
Продавщица продуктового магазина, откуда вызвали пожарных, рассказала, что в районе орудует поджигатель. "Мужчина здесь два года поджигает все, что можно. В урнах мусор постоянно жжет, мы с ним ругаемся. Может быть, это он. Я его сфотографировала", - добавила сотрудница магазина. Она отметила, что это фото поможет найти и наказать виновных в поджоге.