В Ростове сгорел продуктовый ларек: рассказываем, кто мог его поджечь

"Кто-то подпалил эту кучу мусора. Люди на остановке заметили дым в 8.30, продавщица продуктового вызвала пожарных. Сколько до этого он горел, неизвестно, меня на работе еще не было. Пожарные вырвали двери, у нас в помещении все тушили. Вчера весь день сидели без света. Мы пострадали, конечно", - отметила она. Женщина сообщила, что после пожара ларек "Овощи и фрукты" увезли. "За собой хозяева все убрали, ничего не могу сказать", - добавила она.