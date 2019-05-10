Жителей Батайска согнали на клумбы во время парада Победы

«Хотелось бы выразить „огромное спасибо“ администрации Батайска за то, что 9 мая они устроили просмотр парада и представлений для себя! Люди были вынуждены ютиться на клумбах и смотреть не парад, а зады всей администрации!», — возмутился автор сообщения.