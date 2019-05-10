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Жителей Батайска согнали на клумбы во время парада Победы

10 мая 2019, 14:59
Фото: vk.com/rostovnadonu
Жители Батайска оказались недовольны организацией парада на 9 мая, предположив, что местные чиновники устроили праздник только для себя, сообщение опубликовано в социальной сети.

Место шествия колонн было ограждено лентами и местным жителям, которые пришли посмотреть парад, пришлось отойти на клумбы и газоны.

«Хотелось бы выразить „огромное спасибо“ администрации Батайска за то, что 9 мая они устроили просмотр парада и представлений для себя! Люди были вынуждены ютиться на клумбах и смотреть не парад, а зады всей администрации!», — возмутился автор сообщения.

Фото: vk.com/rostovnadonu

Напомним, что в параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие свыше 2,6 тысячи военных. А в шествие «Бессмертного полка» в донской столице собрало более 100 тысяч ростовчан.

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