Жителей Батайска согнали на клумбы во время парада Победы

Место шествия колонн было ограждено лентами и местным жителям, которые пришли посмотреть парад, пришлось отойти на клумбы и газоны.
«Хотелось бы выразить „огромное спасибо“ администрации Батайска за то, что 9 мая они устроили просмотр парада и представлений для себя! Люди были вынуждены ютиться на клумбах и смотреть не парад, а зады всей администрации!», — возмутился автор сообщения.
Напомним, что в параде Победы в Ростове-на-Дону приняли участие свыше 2,6 тысячи военных. А в шествие «Бессмертного полка» в донской столице собрало более 100 тысяч ростовчан.