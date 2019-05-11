Подрядчик ремонта дороги под Ростовом требует расторжения контракта и денег

Posted 11 мая 2019, 18:21
Published 11 мая 2019, 18:21
Modified 1 октября, 14:33
Updated 1 октября, 14:33
ГТП потребовало расторгнуть государственный контракт, заключенный в декабре 2016 года, по подготовке проектной документации на капитальный ремонт автодороги регионального значения в Азовском районе. Речь идет о дороге, ведущей из села Кутей к магистрали М4 «Дон» через поселок Новомирский и село Гусарева Балка. Общая протяженность дороги составляет 17 километров.
Кроме того, подрядчик потребовал возмещения стоимости фактически выполненных работ в размере 7,7 миллиона рублей, а также пени — 950,2 тысячи рублей и штрафа 226 тысяч рублей.
Что послужило причиной для расторжения госконтракта, неизвестно. Заседание по делу назначено на 27 июня 2019 года.
ООО «КТП» зарегистрировано в Краснодаре в 2014 году. Компания осуществляет деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставляет технические консультации в этих областях.
По данным системы СПАРК, в 2017 году выручка КТП от продаж составила 132,22 миллиона рублей, чистая прибыль — превысила 14,77 миллиона рублей.
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