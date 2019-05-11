Ростовские гандболистки впервые вышли в финал Лиги чемпионов

главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин пожелал удачи французской команде. «Мы были расстроены, что проиграли „Мецу“ два предыдущих матча, и поэтому очень хотели победить. На тренировках отрабатывали то, что ожидало нас в игре с „Мецем“. Во втором тайме соперник вернулся в игру и оказывал давление. А мы упустили много хороших моментов. Но самое важное — мы верили в себя, в свои силы и не сдавались. Это была фантастическая работа моей команды. Именно команда вывела нас в Финал 4-х», — рассказал наставник ГК «Ростов-Дон».