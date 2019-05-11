rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовские гандболистки впервые вышли в финал Лиги чемпионов

11 мая 2019, 19:17
Фото: rostovhandball.ru
ГК «Ростов-Дон» дважды обыграл французскую команду «Мец», обеспечив себе выход в финал Лиги чемпионов, говорится на сайте гандбольного клуба.

Матчи состоялись в Бухаресте. Первая игра завершилась счетом 26:31 в пользу ростовчанок. Второй матч «Ростов-Дон» сыграл 11 мая, он также завершился победой донских красавиц — 23:22.

главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин пожелал удачи французской команде. «Мы были расстроены, что проиграли „Мецу“ два предыдущих матча, и поэтому очень хотели победить. На тренировках отрабатывали то, что ожидало нас в игре с „Мецем“. Во втором тайме соперник вернулся в игру и оказывал давление. А мы упустили много хороших моментов. Но самое важное — мы верили в себя, в свои силы и не сдавались. Это была фантастическая работа моей команды. Именно команда вывела нас в Финал 4-х», — рассказал наставник ГК «Ростов-Дон».

Финал Лиги чемпионов состоится 12 мая, ростовчанкам предстоит сыграть с венгерской командой «Дьер».

Материалы по теме
ГК «Ростов-Дон» с крупным счетом обыграл «Звезду»Игрока ГК «Ростов-Дон» прооперировали в Германии
#Новости#Спорт
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
«Ребятам деньги нужнее»: ростовчане рады отказу от трат на новогодние украшения
Сегодня, 15:54
В Ростове на строительство школы на Темернике выделили более 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:47
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00