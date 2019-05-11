Стали известны подробности аварии с перевернутой легковушкой под Ростовом

Очевидец произошедшего рассказал корреспонденту RostovGazeta, что за рулем Chevrolet была женщина, с собой она везла ребенка. «Они отделались испугом. Больше всего пострадал водитель перевертыша, его зажало. Пожарники и скорая при нас подъехали», — сообщил он.