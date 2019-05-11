Стали известны подробности аварии с перевернутой легковушкой под Ростовом

«Авария произошла в субботу в 16.40 на 9 километре дороги Ростов-Таганрог. Chevrolet, по предварительным данным, при перестроении столкнулся с автомобилем Toyota», — сообщил сотрудник. По его словам, пострадали 48-летний водитель Toyota и его 44-летний пассажир. «Проводится проверка, устанавливаются все факты произошедшего», — добавил представитель ведомства.
В городском паблике появилась видеозапись с места аварии. На видео видно, что на трассе стоят две иномарки. У Chevrolet смят капот, а Toyota оказалась перевернута.
Очевидец произошедшего рассказал корреспонденту RostovGazeta, что за рулем Chevrolet была женщина, с собой она везла ребенка. «Они отделались испугом. Больше всего пострадал водитель перевертыша, его зажало. Пожарники и скорая при нас подъехали», — сообщил он.