Таганрогский залив может быть загрязнен из-за сточных вод — эксперт

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что Таганрогский залив загрязнен из-за того, что туда задувает соленую воду из Черного моря. Поэтому якобы гибнут цветущие сине-зеленые водоросли, из-за которых появляется запах, а рыба меняет вкус. Кроме этого, одной из причин возможных загрязнений названа рыба полиптерпа, поднимающая донные отложения.
«У города Таганрога были проблемы с очистными в прошлом году, наши сотрудники выезжали на место. Был порыв, все текло напрямую, они быстро ликвидировали этот момент», — рассказал специалист. Он отметил, что труба от очистных сооружений уходит в море где-то на километр. «Неприятный запах, скорее всего, идет оттуда. Соленая вода не может так повлиять», — заключил спикер. Он добавил, что вопрос находится на контроле специалистов.