Таганрогский залив может быть загрязнен из-за сточных вод — эксперт

«У города Таганрога были проблемы с очистными в прошлом году, наши сотрудники выезжали на место. Был порыв, все текло напрямую, они быстро ликвидировали этот момент», — рассказал специалист. Он отметил, что труба от очистных сооружений уходит в море где-то на километр. «Неприятный запах, скорее всего, идет оттуда. Соленая вода не может так повлиять», — заключил спикер. Он добавил, что вопрос находится на контроле специалистов.