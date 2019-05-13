Во время фестиваля «Оборона Таганрога 1855» в городе перекроют движение

Движение автомобилей будет ограничено из-за проведения фестиваля «Оборона Таганрога 1855». Так, движение транспортных средств будет с 6.00 до 24.00 прекращено по улице Портовой на участке от Комсомольского спуска до улицы Адмирала Крюйса и Биржевого спуска.