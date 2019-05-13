Во время фестиваля «Оборона Таганрога 1855» в городе перекроют движение

Движение автомобилей будет ограничено из-за проведения фестиваля «Оборона Таганрога 1855». Так, движение транспортных средств будет с 6.00 до 24.00 прекращено по улице Портовой на участке от Комсомольского спуска до улицы Адмирала Крюйса и Биржевого спуска.
Объехать места ограничения движения можно будет от улицы Греческая по улицам Комсомольский спуск, Портовая, переулку Биржевой спуск, улице Адмирала Крюйса.
В обратном направлении автомобилистам необходимо будет двигаться от конечных остановок по улице Адмирала Крюйса, переулку 2-му Лодочному, переулку Большой Садовый, улице Социалистической и далее — по установленным схемам маршрутов.
Также с 6.00 до 24.00 18 мая будет прекращено и движение грузовых автомобилей по улице Адмирала Крюйса от участка № 27 до переулка Биржевой Спуск.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на Пушкинской набережной и площадке МАУК «Таганрогский музейный комплекс». В рамках фестиваля состоится конкурс исторических костюмов.